МИД: Россия не приемлет предварительных условий по Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва не приемлет предварительных условий по Украине, в том числе требования вывести войска, заявили в МИД России. Там отмтеили, что в диалоге с Киевом нужно учитывать ситуацию на земле, передает РИА Новости.

Ранее замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что у России нет предварительных условий для переговоров с Украиной, помимо проявления «доброй воли» со стороны Киева. Он подчеркнул, что Москва всегда говорила о готовности к переговорам, однако этот процесс прерван не по вине России, и напомнил, что республика приняла закон, который не позволяет сесть за стол переговоров с Москвой.