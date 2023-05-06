«Саморазоблачительное молчание»: МИД России о теракте против Прилепина МИД РФ возложил ответственность за теракт против Прилепина на Киев и США

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Теракт против писателя Захара Прилепина является очередным проявлением системного подхода к устранению идейных оппонентов, который насаждался властями США на Украине с момента госпереворота в 2014 году, говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте дипведомства. Министерство иностранных дел указало, что таким же способом украинские диверсанты расправились с журналисткой Дарьей Дугиной, добавив, что самодельное взрывное устройство также стало орудием убийства военкора Максима Фомина, известного как Владлен Татарский.

Теракт против Прилепина является очередным проявлением того системного подхода к устранению идейных оппонентов, который стараниями Вашингтона с 2014 года активно насаждался на Украине, став базовым рефлексом киевского режима. <...> Отсутствие осуждения очередного теракта в отношении российского журналиста и общественного деятеля со стороны Вашингтона является саморазоблачительным для американских властей. Молчание профильных международных организаций недопустимо, — говорится в заявлении МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство указало, что одним из первых шагов Киева по ликвидации инакомыслящих стал запуск сайта «Миротворец», на котором размещаются личные данные лиц, замеченных в критике украинских властей. МИД подчеркнул, что этой информацией пользуются исполнители покушения при получении соответствующих заданий, а после совершения убийств на фотографиях жертв появляются отметки о «ликвидации». Дипведомство напомнило, что Москва неоднократно обращала внимание на противоправный характер таких баз данных и требовала от Киева их закрытия, а от его западных кураторов — адекватной оценки действий протеже. Но время показало, что Запад сознательно игнорировал преступления Украины, констатировали в МИД.

6 мая автомобиль с Захаром Прилепиным подорвался в Нижегородской области на заложенном по ходу его следования взрывном устройстве, в результате писатель получил ранения. Находившийся с ним в машине ветеран боевых действий в ЛНР Александр Шубин, известный под позывным Злой, погиб на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Оперативники задержали одного из подозреваемых, им оказался Александр Пермяков, рассказавший на допросе, что действовал по заданию украинских спецслужб, которыми был завербован несколько лет назад. Пермяков сообщил, что заложил по пути следования машины писателя две противотанковые мины и привел их в действие дистанционно. СМИ также писали о задержании второго подозреваемого.