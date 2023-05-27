МИД России пообещал дать ответ на японские санкции

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Москва не оставит без ответа очередное расширение Японией санкций против России, говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Учитывая, что это уже 20-й пакет рестрикций, в ведомстве предположили, что Токио стремится к лидерству в вопросе антироссийских ограничений.

Продолжаем следить за практической реализацией таких шагов и оценивать их возможное воздействие на национальную безопасность и экономику. В любом случае подобные нелегитимные действия официального Токио не останутся без ответа, — говорится в тексте.

В МИД также обратили внимание на очередные попытки японских властей обвинить Россию в намерении применить ядерное оружие в связи с событиями на Украине. В ведомстве назвали эти выпады Токио циничными и нечистоплотными спекуляциями, а также посоветовали властям Японии «проявить аналогичную „озабоченность“ в отношении уже размещенного в Европе ядерного оружия США».

О расширении Японией санкционного списка стало известно накануне. Токио ввел запрет на экспорт для 80 организаций из России, который вступит в силу 2 июня. Всего под ограничениями Японии находятся 437 российских компаний.