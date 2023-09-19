МИД России отреагировал на ситуацию в Карабахе Захарова: Россия проводит контакты по ситуации в Карабахе

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Мария Захарова

Россия сейчас проводит контакты по ситуации в Карабахе, в том числе с Азербайджаном, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Она отметила, что по итогам контактов будет сделано соответствующее заявление. Захарова подчеркнула, что мира между Арменией и Азербайджаном можно добиться, реализуя дорожные карты, которые есть на бумаге.

Сейчас у нас идут контакты, в том числе с азербайджанской стороной. Я думаю, что по итогам контактов будет сделано соответствующее заявление по линии министерства иностранных дел, — сказала Захарова.

Минобороны Азербайджана ранее объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Как подчеркнули в ведомстве, командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра проинформировано о проведении операции. На этом фоне уже распространилось видео поражения армянского зенитно-ракетного комплекса Тор, предположительно, в Ханкенди.

До этого в Баку заявили, что власти Армении готовятся к военному нападению на Азербайджан. В МИД республики уточнили, что армянские военнослужащие рыли траншеи на границе, строили заградительные сооружения, а также готовили личный состав и военную технику. Кроме того, в ведомстве утверждали, что Ереван пытается всячески подорвать процесс нормализации отношений с Баку.