МИД России отреагировал на протесты в Израиле МИД: Россия с озабоченностью следит за ситуацией с реформой в Израиле, но не вмешивается

Фото: Eyal Warshavsky/Keystone Press Agency/Globallook Press

Москва с озабоченностью наблюдает за ситуацией в Израиле, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Он подчеркнул, что происходящее является внутренним делом ближневосточного государства.

Мы не вмешиваемся. Конечно, с озабоченностью следим за обстановкой. Разумеется, это внутреннее дело. Главное, чтобы это не вылилось в серьезные проблемы, которые затрагивали бы безопасность, людей, наше посольство в Тель-Авиве, генконсульство в Хайфе, — сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что президент Израиля Ицхак Герцог призвал премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и его правительство остановить принятие судебной реформы, вызвавшей массовые протесты. По его словам, из-за митингов безопасность и экономика страны находятся под угрозой.

Судебная реформа, предполагающая предоставление израильскому правительству контроля над назначением судей и урезание полномочий Верховного суда, вызвала массовые протесты в еврейском государстве. Недовольные планами властей митингуют уже три месяца.

Также стало известно, что на фоне протестов против судебной реформы в Израиле приостановлена работа международного аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.