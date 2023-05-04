МИД России отреагировал на попытку атаковать Кремль МИД России призвал мировое сообщество осудить попытку Украины атаковать Кремль

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МИД России

За атакой на Кремль стоят киевские власти, сообщили в МИД РФ. В ведомстве также призвали мировое сообщество осудить попытку Украины атаковать Москву. Представители министерства отметили особый цинизм действий украинской власти, которая совершила попытку покушения на президента России накануне Дня Победы и парада 9 Мая

Нет сомнений в том, что за ними стоит киевский режим, который давно и осознанно поддерживает и использует террористические методы против объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения, — указано в сообщении на сайте министерства.

В МИД заявили, что преступные действия Киева еще раз подтверждают отсутствие у Украины стремления к миру и урегулированию конфликта политико-дипломатическим путем. Ведомство подчеркнуло необходимость достижения всех целей и задач специальной военной операции и добавили, что с территории Украины не должны исходить угрозы безопасности и совершаться акты терроризма.

В ночь на 3 мая два беспилотника атаковали Кремль. По мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, попытку удара беспилотниками по Кремлю со стороны Украины стоит расценивать как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ Владимира Путина накануне Дня Победы.