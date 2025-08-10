Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 11:46

МИД России оценил риски терактов в преддверии встречи Путина и Трампа

Мирошник не исключил теракты Киева в преддверии встречи Путина и Трампа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российская сторона не исключает, что Украина может устроить провокации и даже теракты в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, написал в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. По мнению дипломата, таким образом Киев может попытаться обострить ситуацию.

Увеличением числа атак на гражданские объекты Киев демонстрирует свое отношение к готовящимся переговорам Путина и Трампа. Не исключаем варианты использования терактов и провокаций, чтобы обострить информационную повестку вокруг конфликта, — сказал Мирошник.

Аналогичное мнение ранее высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Он убежден, что украинская сторона попытается сорвать встречу Путина и Трампа на Аляске. По мнению Кошковича, Киев перейдет к активным действиям в ближайшие дни.

Как предположил историк Владислав Зубок, выбор Аляски для предстоящих переговоров между президентами России и США может нести символический смысл. Речь идет о смещении фокуса с Атлантического региона в сторону тихоокеанского пространства.

МИД РФ
Родион Мирошник
переговоры
США
Россия
Украина
Дональд Трамп
Владимир Путин
Аляска
теракты
Киев
