В МИД России заявили, что Microsoft лишает Украину «цифрового суверенитета» МИД России: Microsoft исполняет заказ Пентагона и контролирует всю информационную структуру Украины

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Транснациональная компания по производству проприетарного ПО Microsoft исполняет заказ американского оборонного ведомства и спецслужб и полностью контролирует всю информационную структуру Украины, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. Он отметил, что таким образом корпорация лишает Киев цифровой свободы, сообщается в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

Так Сыромолотов прокомментировал доклад Microsoft, в котором компания обвинила Россию в кибератаках. Он предположил, что его «состряпали под русофобские установки администрации США» или написали «под диктовку ее функционеров».

Microsoft исполняет заказ Пентагона и спецслужб по взятию под полный контроль всей информационной инфраструктуры Украины и лишению ее какого-либо «цифрового суверенитета». В сущности, компания сама же в этом призналась в упомянутом докладе, — сказал Сыромолотов.

По его словам, Microsoft под предлогом укрепления безопасности Украины убедила ее органы власти предоставить удаленный доступ к сетям. Таким образом американцы теперь могут использовать устройства с незакрытыми («unpatched») уязвимостями, осуществлять слежку, провокации, а также компьютерные атаки «под чужим флагом», добавил Сыромолотов.