Байден направил Украине пакет военной помощи на $400 млн Белый дом: Байден распорядился предоставить Украине пакет военной помощи на $400 млн

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Джо Байден

Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь на сумму $400 млн. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Белого дома. Осуществлять выделение помощи будет госсекретарь США.

Согласно сообщению документа, Байден предоставил госсекретарю США полномочия осуществить «выделение оборонной продукции и услуг Министерства обороны США, военной подготовки и обучения с целью помощи Украине на общую сумму до $400 млн».

По данным Минобороны страны, в новый пакет военной помощи должны войти четыре комплекса реактивной системы залпового огня HIMARS на колёсном шасси, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды. Таким образом общее число РСЗО на Украине достигент двенадцати.

Ранее высокопоставленный представитель Пентагона сообщил, что Байден в пятницу, 8 июля, подпишет указ о выделении $400 млн Киеву.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что помощи Вашингтона недостаточно для того, чтобы победить в конфликте с Россией. Украинский лидер призвал США помочь как оружием, так и финансами.