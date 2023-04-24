МИД России предложил перенести штаб-квартиру ООН в «нейтральную точку» Директор департамента МИД Ильичёв: Россия хочет видеть штаб-квартиру ООН в Женеве или Вене

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Штаб-квартира ООН

Российская сторона была бы не прочь, чтобы штаб-квартира ООН переехала в более нейтральную точку, Женеву или Вену, заявил ТАСС директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев. Он объяснил, что добираться до Австрии и Швейцарии, во-первых, быстрее, а во-вторых, руководство этих стран более нейтрально, «даже несмотря на то, что сейчас они делают».

Мы бы, конечно, предпочли перенести ее [штаб-квартиру ООН] куда-то в другую, более нейтральную точку, Женеву или Вену, но очень многие государства-члены не хотят покидать Нью-Йорк, — сказал дипломат.

Ильичев подчеркнул, что перенос штаб-квартиры из Нью-Йорка маловероятен, поскольку государства-члены очень не хотят покидать этот город. Он связал это с тем, что у многих сотрудников ООН в Нью-Йорке есть недвижимость и им тяжело иметь два представительства.

Это больше финансово-экономического плана размышления, — резюмировал представитель МИД РФ.

23 апреля стало известно, что США отказались выдать визы российским журналистам для участия в работе Совбеза ООН. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что это решение показало цену заявлений Вашингтона о защите свободы слова. Он добавил, что Москва это не забудет и не простит.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия во время своего председательства в Совете Безопасности ООН будет честным брокером. Дипломат отметил, что попытки спровоцировать Москву обречены на провал, а из-за начала председательства России «ее недруги и злопыхатели оказались посрамлены».