МИД РФ: генсек ООН предложил переговоры с Лавровым на полях Генассамблеи

Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Сергей Лавров

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил провести встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи, заявила представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. Кроме того, Лавров выступит на заседании Генассамблеи и проведет ряд двусторонних и многосторонних встреч с иностранными коллегами.

Поступило предложение от генерального секретаря ООН провести встречу с российской делегацией, — заявила дипломат в ходе еженедельного брифинга.

Ранее Захарова рассказала, что ей выдали визу США для участия в Неделе высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Открытие 77-й сессии Генассамблеи ООН состоялось 13 сентября в Нью-Йорке. Старт работе делегатов дали Антониу Гутерриш и секретарь сессии — венгерский дипломат Чаба Кёрёши. Неделя высокого уровня в ООН с участием лидеров и глав внешнеполитических ведомств пройдет с 20 по 26 сентября.

Вечером 14 сентября генсек ООН Гутерриш созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили ряд вопросов мирового характера, поговорили о возможностях расширения вывоза удобрений и аммониевых растворов из России. Кроме того, был поднят вопрос безопасности в районе Запорожской АЭС, а также Гутерриш в разговоре с Путиным осудил убийство журналистки Дарьи Дугиной.