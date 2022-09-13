Лавров летит в Нью-Йорк: чего ждать от 77-й сессии Генассамблеи ООН Российская делегация летит не в США, она летит в штаб-квартиру всемирной организации

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Сергей Лавров

Во вторник, 13 сентября, в Нью-Йорке открывается 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которая обещает стать одной из самых противоречивых в новейшей истории. Главное дипломатическое событие года будет проходит на фоне вооруженного конфликта в Европе и максимально напряженных отношений между Россией и Западом со времен холодной войны. При этом участие делегации РФ, одной из пяти стран — постоянных членов Совбеза ООН, и лично министра иностранных дел Сергея Лаврова до последнего казалось под вопросом. По крайней мере сама российская сторона накануне сообщила, что глава МИД, члены делегации и сопровождающие лица до сих пор не получили американские визы, а постпред РФ при ООН Василий Небензя обратился к генсеку Антониу Гутерришу с просьбой повлиять на Вашингтон. В итоге только 13 сентября, за несколько часов до старта Генассамблеи источник на Смоленской площади подтвердил РИА Новости, что «визы Лаврову и ряду сопровождающих лиц дали». Чего ждать от предстоящей сессии и, главное, от Недели высокого уровня, которая пройдет с 20 по 26 сентября (именно на ней ожидается выступление глав государств и шефов дипломатий), выяснял NEWS.ru.

Нерадушные хозяева

Когда Сергей Лавров летал в Нью-Йорк в сентябре прошлого года, он провел на полях заседания Генассамблеи около 25 двусторонних встреч, в том числе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, с главой МИД Польши Збигневом Рау, с министром иностранных дел и обороны Ирландии Саймоном Ковени, а также незапланированно с госпожой Лиз Трасс, тогда едва заступившей на пост главы Форин-офиса, а сейчас ставшей премьер-министром Британии. Обычно график встреч министра заранее не разглашается, поэтому невозможно предугадать, каким на этот раз будет дипломатический марафон Лаврова. Однако вряд ли можно ожидать столь же интенсивных контактов с «западными партнерами».

Сам Лавров до последнего сохранял спокойствие по поводу американских проволочек с выдачей ему визы.

Я сказал своим коллегам: не надо больше напоминать. У американцев есть свои обязательства, у генеральных организаций ООН есть обязательство обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях, включая, конечно же, работу Генеральной Ассамблеи. Поэтому посмотрим. Время еще есть, — заявил министр 10 сентября в эфире телеканала «Россия 1».

Фото: MFA Russia/Global Look Press Лавров произносит речь с трибуны ООН. Архивное фото

Ранее в тот день глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко обвинил Соединенные Штаты в «ненадлежащем исполнении своих обязательств» как страны — хозяйки штаб-квартиры всемирной организации. Отсутствие виз у Сергея Лаврова и членов делегации (на тот момент) он назвал «беспрецедентной ситуацией».

Действительно, американцы исторически гарантировали обеспечивать беспрепятственный доступ в штаб-квартиру ООН представителей государств-членов, дипломатов, должностных лиц, экспертов, журналистов, сотрудников неправительственных организаций и других лиц, задействованных в работе организации. Американские власти не имеют права чинить препятствия их проезду в комплекс зданий рабочих органов ООН, напротив, они обязаны обеспечивать их защиту. Визы должны выдаваться в кратчайшие сроки. Причем американские власти должны соблюдать эти требования независимо от отношений с теми или иными странами. Именно на таких условиях штаб-квартира ООН была размещена на территории США. Об этом NEWS.ru напомнил заслуженный юрист РФ, вице-председатель комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам, заведующий кафедрой международного права РУДН Аслан Абашидзе. Сам он в ближайшее время летит в отделение ООН в Женеве, и правительство Швейцарии выдало визу российскому эксперту.

Во-первых, между правительством США и ООН действует Соглашение относительно месторасположения Центральных учреждений Объединенных Наций, заключенное в 1947 году. Открываете документ — там все детально прописано. По нему американцы берут на себя обязательство решать все вопросы, связанные с деятельностью штаб-квартиры ООН, в том числе содействовать присутствию делегаций всех государств на Генассамблее. Во-вторых, есть Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 года. Она определяет правовой статус сотрудников ООН и лиц, которые туда временно приезжают в качестве делегаций. Наконец, при ООН действуют постпредства всех государств-членов, их деятельность рассматривает резолюция, принятая Генассамблеей в 1948 году. Если бы США не выдали визы делегации РФ, это было бы грубым нарушением международного права. В этом случае Россия могла бы признать любое решение Генассамблеи, принятое без ее участия, нелегитимным, — пояснил Аслан Абашидзе.

По словам эксперта, комплекс учреждений на Манхэттене, включая 39-этажное здание Секретариата ООН, являются собственностью всех государств — членов Организации.

Американцы в свое время добились того, чтобы на этот комплекс распространялась их юрисдикция, но только административная или уголовная. Деяния или сделки, заключаемые в районе Центральных учреждений ООН, должны разбирать американские суды. Но не более того. Российская делегация летит не в Соединенные Штаты Америки, она летит в штаб-квартиру ООН, и у американцев нет никаких оснований нас не пустить. Хотя известно, что они делали пакости руководителям Кубы, Венесуэлы, Ирана, — отметил Аслан Абашидзе.

Действительно, в 1995 году кубинскому лидеру Фиделю Кастро запретили покидать 25-мильную зону (примерно 40 километров) вокруг всемирной организации, проблемы с визами были теперь уже у экс-президента Ирана Хасана Роухани и бывшего главы МИД Исламской Республики Джавада Зарифа, попавших под санкции Вашингтона. На США жаловались ливанцы и сирийцы. Американцы, в свою очередь, ссылаются на оговорку Конгресса США, принятую в 1947 году при подписании того самого соглашения с ООН. Она гласит, что никакие положения документа не должны трактоваться как «ограничение права Соединенных Штатов защищать собственную безопасность».

Фото: Brian F. Alpert/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Кубинский лидер Фидель Кастро выступает на Генассаблее Организации Объединенных Наций, 1995 год. Архивное фото

У должностных лиц РФ проблемы с посещением Генассамблеи и других учреждений начались с 2014 года, после Крыма. Так, в 2015 году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отказалась от поездки в Нью-Йорк на заседание Межпарламентского союза, поскольку для нее также ввели ограничения по перемещению вне Манхэттена. В 2019 году борт Сергея Лаврова, вылетевший на предпандемийную сессию ГА ООН, не досчитался десяти делегатов, включая главного переводчика и главу аппарата министра Сергея Бутина, глав комитетов по международным делам Совфеда Константина Косачева и Госдумы — Леонида Слуцкого. В частности, Косачев поделился со СМИ, что его паспорт просто «застрял» в американском посольстве, хотя формального отказа не было.

Против главы МИД РФ Сергея Лаврова Минфин США ввел санкции в феврале 2022 года. Вместе с тем ситуация, при которой на Генассамблею не пустили бы министра иностранных дел государства — постоянного члена Совбеза ООН, была бы беспрецедентной. На этот раз скандала удалось избежать, однако до сих пор неясно, в каком составе россияне полетят в Нью-Йорк. Кроме того, как стало известно NEWS.ru, на момент написания материала не все российские журналисты, подавшие заявки на визы для освещения визита министра, получили разрешение на въезд в США.

Мойте руки с мылом, господа министры!

В повестке Генассамблеи заявлен весь «джентльменский набор» тем, которые обсуждаются из сессии в сессию — от бедности в Африке и борьбе с наркотрафиком до глобального потепления и эпидемий. Председательствует на Генассамблее в этом году венгерский дипломат Чаба Короши, между прочим, выпускник МГИМО. Он пообещал поднять вопрос о реформе ООН, в чем его поддерживает делегация США. На пленарном заседании 26 сентября, в заключительный день Недели высокого уровня предполагается обсудить ядерное разоружение и «нравственные императивы в отношении мира, свободного от ядерного оружия». Между тем блок западных стран внес в повестку пункт о «ситуации на временно оккупированных территориях Украины» — российская сторона назвала такую формулировку неприемлемой и вряд ли будет участвовать в обсуждении.

Фото: Shaun Jusa/Xinhua/Global Look Press В повестке Генассамблеи заявлен весь «джентльменский набор» тем: от голода в Африке до глобального потепления

Тем временем на сайте Генассамблее появилась памятка для высоких гостей — участников сессии. Хотя ситуация с COVID-19 сейчас менее напряженная, чем два года назад, тень пандемии все равно нависает над мировым дипломатическим форумом.

В рамках мер по снижению рисков, связанных с пандемией, официальный обед проводиться не будет. Все участники, находящиеся в помещениях в здании Генеральной Ассамблеи и корпусе конференций, должны постоянно носить маски или иным образом закрывать лицо, за исключением тех случаев, когда они едят, пьют или непосредственно обращаются к участникам заседания... Будут созданы пункты дезинфекции рук, между заседаниями будут проводиться тщательная уборка и обработка наиболее загрязненных поверхностей. Рекомендуется часто мыть руки с мылом, — напоминают министрам иностранных дел об азах гигиены.

Среди других рекомендаций — поменьше распечатывать документы на принтере и использовать электронные носители информации, отказаться от пластиковых стаканчиков и «приносить с собой бутылки и кружки многократного использования». А еще дипломатов просят пожалеть синхронистов. В стенах ООН не забыли, как на сессии Генассамблеи в 2009 году ливийский лидер Муаммар Каддафи, теперь уже покойный, «загнал» своего переводчика. После 75 минут непрерывной речи вождя Джамахирии, отличавшейся к тому же затейливой образностью, несчастный филолог в отчаянии выкрикнул в микрофон «Я больше не могу» и фактически отключился. Очевидцы признавали, что на их веку подобный казус случился впервые. Теперь спикеров просят произносить речи в умеренном темпе — не больше 100–120 слов в минуту (стандарт для английского языка).