Во вторник, 13 сентября, в Нью-Йорке открывается 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которая обещает стать одной из самых противоречивых в новейшей истории. Главное дипломатическое событие года будет проходит на фоне вооруженного конфликта в Европе и максимально напряженных отношений между Россией и Западом со времен холодной войны. При этом участие делегации РФ, одной из пяти стран — постоянных членов Совбеза ООН, и лично министра иностранных дел Сергея Лаврова до последнего казалось под вопросом. По крайней мере сама российская сторона накануне сообщила, что глава МИД, члены делегации и сопровождающие лица до сих пор не получили американские визы, а постпред РФ при ООН Василий Небензя обратился к генсеку Антониу Гутерришу с просьбой повлиять на Вашингтон. В итоге только 13 сентября, за несколько часов до старта Генассамблеи источник на Смоленской площади подтвердил РИА Новости, что «визы Лаврову и ряду сопровождающих лиц дали». Чего ждать от предстоящей сессии и, главное, от Недели высокого уровня, которая пройдет с 20 по 26 сентября (именно на ней ожидается выступление глав государств и шефов дипломатий), выяснял NEWS.ru.

Нерадушные хозяева

Когда Сергей Лавров летал в Нью-Йорк в сентябре прошлого года, он провел на полях заседания Генассамблеи около 25 двусторонних встреч, в том числе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, с главой МИД Польши Збигневом Рау, с министром иностранных дел и обороны Ирландии Саймоном Ковени, а также незапланированно с госпожой Лиз Трасс, тогда едва заступившей на пост главы Форин-офиса, а сейчас ставшей премьер-министром Британии. Обычно график встреч министра заранее не разглашается, поэтому невозможно предугадать, каким на этот раз будет дипломатический марафон Лаврова. Однако вряд ли можно ожидать столь же интенсивных контактов с «западными партнерами».

Сам Лавров до последнего сохранял спокойствие по поводу американских проволочек с выдачей ему визы.

Я сказал своим коллегам: не надо больше напоминать. У американцев есть свои обязательства, у генеральных организаций ООН есть обязательство обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях, включая, конечно же, работу Генеральной Ассамблеи. Поэтому посмотрим. Время еще есть, — заявил министр 10 сентября в эфире телеканала «Россия 1».

Лавров произносит речь с трибуны ООН. Архивное фотоФото: MFA Russia/Global Look PressЛавров произносит речь с трибуны ООН. Архивное фото

Ранее в тот день глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко обвинил Соединенные Штаты в «ненадлежащем исполнении своих обязательств» как страны — хозяйки штаб-квартиры всемирной организации. Отсутствие виз у Сергея Лаврова и членов делегации (на тот момент) он назвал «беспрецедентной ситуацией».

Действительно, американцы исторически гарантировали обеспечивать беспрепятственный доступ в штаб-квартиру ООН представителей государств-членов, дипломатов, должностных лиц, экспертов, журналистов, сотрудников неправительственных организаций и других лиц, задействованных в работе организации. Американские власти не имеют права чинить препятствия их проезду в комплекс зданий рабочих органов ООН, напротив, они обязаны обеспечивать их защиту. Визы должны выдаваться в кратчайшие сроки. Причем американские власти должны соблюдать эти требования независимо от отношений с теми или иными странами. Именно на таких условиях штаб-квартира ООН была размещена на территории США. Об этом NEWS.ru напомнил заслуженный юрист РФ, вице-председатель комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам, заведующий кафедрой международного права РУДН Аслан Абашидзе. Сам он в ближайшее время летит в отделение ООН в Женеве, и правительство Швейцарии выдало визу российскому эксперту.

Во-первых, между правительством США и ООН действует Соглашение относительно месторасположения Центральных учреждений Объединенных Наций, заключенное в 1947 году. Открываете документ — там все детально прописано. По нему американцы берут на себя обязательство решать все вопросы, связанные с деятельностью штаб-квартиры ООН, в том числе содействовать присутствию делегаций всех государств на Генассамблее. Во-вторых, есть Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 года. Она определяет правовой статус сотрудников ООН и лиц, которые туда временно приезжают в качестве делегаций. Наконец, при ООН действуют постпредства всех государств-членов, их деятельность рассматривает резолюция, принятая Генассамблеей в 1948 году. Если бы США не выдали визы делегации РФ, это было бы грубым нарушением международного права. В этом случае Россия могла бы признать любое решение Генассамблеи, принятое без ее участия, нелегитимным, — пояснил Аслан Абашидзе.

По словам эксперта, комплекс учреждений на Манхэттене, включая 39-этажное здание Секретариата ООН, являются собственностью всех государств — членов Организации.

Американцы в свое время добились того, чтобы на этот комплекс распространялась их юрисдикция, но только административная или уголовная. Деяния или сделки, заключаемые в районе Центральных учреждений ООН, должны разбирать американские суды. Но не более того. Российская делегация летит не в Соединенные Штаты Америки, она летит в штаб-квартиру ООН, и у американцев нет никаких оснований нас не пустить. Хотя известно, что они делали пакости руководителям Кубы, Венесуэлы, Ирана, — отметил Аслан Абашидзе.

Действительно, в 1995 году кубинскому лидеру Фиделю Кастро запретили покидать 25-мильную зону (примерно 40 километров) вокруг всемирной организации, проблемы с визами были теперь уже у экс-президента Ирана Хасана Роухани и бывшего главы МИД Исламской Республики Джавада Зарифа, попавших под санкции Вашингтона. На США жаловались ливанцы и сирийцы. Американцы, в свою очередь, ссылаются на оговорку Конгресса США, принятую в 1947 году при подписании того самого соглашения с ООН. Она гласит, что никакие положения документа не должны трактоваться как «ограничение права Соединенных Штатов защищать собственную безопасность».

Кубинский лидер Фидель Кастро выступает на Генассаблее Организации Объединенных Наций, 1995 год. Архивное фотоФото: Brian F. Alpert/ZUMAPRESS.com/Global Look PressКубинский лидер Фидель Кастро выступает на Генассаблее Организации Объединенных Наций, 1995 год. Архивное фото

У должностных лиц РФ проблемы с посещением Генассамблеи и других учреждений начались с 2014 года, после Крыма. Так, в 2015 году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отказалась от поездки в Нью-Йорк на заседание Межпарламентского союза, поскольку для нее также ввели ограничения по перемещению вне Манхэттена. В 2019 году борт Сергея Лаврова, вылетевший на предпандемийную сессию ГА ООН, не досчитался десяти делегатов, включая главного переводчика и главу аппарата министра Сергея Бутина, глав комитетов по международным делам Совфеда Константина Косачева и Госдумы — Леонида Слуцкого. В частности, Косачев поделился со СМИ, что его паспорт просто «застрял» в американском посольстве, хотя формального отказа не было.

Против главы МИД РФ Сергея Лаврова Минфин США ввел санкции в феврале 2022 года. Вместе с тем ситуация, при которой на Генассамблею не пустили бы министра иностранных дел государства — постоянного члена Совбеза ООН, была бы беспрецедентной. На этот раз скандала удалось избежать, однако до сих пор неясно, в каком составе россияне полетят в Нью-Йорк. Кроме того, как стало известно NEWS.ru, на момент написания материала не все российские журналисты, подавшие заявки на визы для освещения визита министра, получили разрешение на въезд в США.

Мойте руки с мылом, господа министры!

В повестке Генассамблеи заявлен весь «джентльменский набор» тем, которые обсуждаются из сессии в сессию — от бедности в Африке и борьбе с наркотрафиком до глобального потепления и эпидемий. Председательствует на Генассамблее в этом году венгерский дипломат Чаба Короши, между прочим, выпускник МГИМО. Он пообещал поднять вопрос о реформе ООН, в чем его поддерживает делегация США. На пленарном заседании 26 сентября, в заключительный день Недели высокого уровня предполагается обсудить ядерное разоружение и «нравственные императивы в отношении мира, свободного от ядерного оружия». Между тем блок западных стран внес в повестку пункт о «ситуации на временно оккупированных территориях Украины» — российская сторона назвала такую формулировку неприемлемой и вряд ли будет участвовать в обсуждении.

В повестке Генассамблеи заявлен весь «джентльменский набор» тем: от голода в Африке до глобального потепленияФото: Shaun Jusa/Xinhua/Global Look PressВ повестке Генассамблеи заявлен весь «джентльменский набор» тем: от голода в Африке до глобального потепления

Тем временем на сайте Генассамблее появилась памятка для высоких гостей — участников сессии. Хотя ситуация с COVID-19 сейчас менее напряженная, чем два года назад, тень пандемии все равно нависает над мировым дипломатическим форумом.

В рамках мер по снижению рисков, связанных с пандемией, официальный обед проводиться не будет. Все участники, находящиеся в помещениях в здании Генеральной Ассамблеи и корпусе конференций, должны постоянно носить маски или иным образом закрывать лицо, за исключением тех случаев, когда они едят, пьют или непосредственно обращаются к участникам заседания... Будут созданы пункты дезинфекции рук, между заседаниями будут проводиться тщательная уборка и обработка наиболее загрязненных поверхностей. Рекомендуется часто мыть руки с мылом, — напоминают министрам иностранных дел об азах гигиены.

Среди других рекомендаций — поменьше распечатывать документы на принтере и использовать электронные носители информации, отказаться от пластиковых стаканчиков и «приносить с собой бутылки и кружки многократного использования». А еще дипломатов просят пожалеть синхронистов. В стенах ООН не забыли, как на сессии Генассамблеи в 2009 году ливийский лидер Муаммар Каддафи, теперь уже покойный, «загнал» своего переводчика. После 75 минут непрерывной речи вождя Джамахирии, отличавшейся к тому же затейливой образностью, несчастный филолог в отчаянии выкрикнул в микрофон «Я больше не могу» и фактически отключился. Очевидцы признавали, что на их веку подобный казус случился впервые. Теперь спикеров просят произносить речи в умеренном темпе — не больше 100–120 слов в минуту (стандарт для английского языка).