Захарова получила визу США для участия в Генассамблее ООН

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова получила визу США для участия в Неделе высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи ООН. В эфире телеканала «Соловьев Live» она также рассказала, что въездные документы получили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и ряд сопровождающих лиц.

Что касается виз, дали визы некоторым членам делегации — Сергею Викторовичу Лаврову и некоторым лицам из сопровождающих. Остальное пока еще не решено. <...> Мне визу дали, — сказала Захарова.

Ранее Захарова сообщила, что значительная часть делегации, сопровождающей Лаврова на Генассамблею ООН, еще не получила визы. Она также рассказала, что российская сторона испытывает логистические трудности с перелетом в США из-за запрета прямых рейсов из РФ и санкций против российских авиакомпаний.

Открытие 77-й сессии Генассамблеи ООН состоялось 13 сентября в Нью-Йорке. Старт работе делегатов дали генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш и секретарь сессии — венгерский дипломат Чаба Кёрёши. Неделя высокого уровня в ООН с участием лидеров и глав внешнеполитических ведомств пройдет с 20 по 26 сентября.