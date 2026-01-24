МИД назвал ключевые аспекты в переговорах по Украине МИД РФ: в переговорах по Украине главное не место проведения, а их содержание

В мирном урегулировании на Украине главное — не место проведения, а содержание переговоров, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. По словам дипломата, которые приводит РИА Новости, также важна политическая воля к достижению мирного соглашения.

В настоящее время вопрос так не стоит. Главное — не столько место, сколько содержание переговоров и политическая воля к достижению договоренностей, — отметил он.

Ранее в Пентагоне сообщили, что конфликт на Украине показал военное превосходство России. В ведомстве обратили внимание, что страна сохраняет промышленную мощь.

До этого президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал европейских лидеров за бездействие и несамостоятельность. Он посетовал на то, что никакие гарантии безопасности не работают без Вашингтона, пожаловавшись на необходимость «подстраховки» со стороны американского лидера Дональда Трампа. По словам президента, в Европе царят «бесконечные споры и недосказанности», которые мешают ей объединиться для принятия решений.