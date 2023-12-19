«Мешать не будем, но своего не отдадим»: Путин об отношениях Киева и Запада Путин: Россия не будет мешать решению территориальных споров по западу Украины

Россия не будет мешать решению территориальных споров по западной части Украины, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России. По словам главы государства, история расставит все по своим местам, РФ в этом мешать не будет, но своих территорий не отдаст.

История расставит все по своим местам, мы мешать не будем, но и своего не отдадим. Вот, что все должны понять: и на Украине, те, кто агрессивно настроен в отношении России, и в Европе, и в Соединенных Штатах. Хотят договариваться — пусть договариваются. Только мы будем делать это, исходя из наших интересов, — сказал Путин.

Британский профессор Кон Кафлин ранее заявил, что на Западе готовы к капитуляции и разделу Украины. По его словам, лидеры государств готовы «предать украинское дело», поскольку, по их мнению, продолжение боевых действий не имеет смысла.

Как подчеркнул эксперт, власти Германии рассматривают вариант раздела Украины на две части: занятые Россией восточные территории официально передать Москве, а восточной части страны дать возможность реализовать давние амбиции по вступлению в Евросоюз.