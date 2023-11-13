В Лондоне заявили о готовности Запада к разделу Украины Профессор Кафлин: западные лидеры готовы к капитуляции с разделом Украины

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Западные лидеры готовы капитулировать в секторе Газа и на Украине, соглашаясь с разделом последней, заявил старший приглашенный профессор Королевского колледжа Лондона и колумнист по вопросам международных отношений британского издания Telegraph Кон Кафлин. По его мнению, готовность политиков Запада сдаться объединяет эти два конфликта.

Конфликты на Украине и в секторе Газа могут сильно различаться по своей природе, но они имеют ряд поразительных сходств, не в последнюю очередь — готовность многих западных лидеров капитулировать, — подчеркнул профессор.

Он считает, что политики по обе стороны Атлантики готовы «предать украинское дело», поскольку не верят в перспективу продолжения боевых действий. Кафлин пояснил, что в Берлине склоняются к разделу Украины на две части: официально передать Москве занятую ею территорию на востоке, а остальной части страны позволить вступить в ЕС.

К такому сценарию также склоняются в Вашингтоне и Париже, указал эксперт. Желание закончить с украинским конфликтом растет по мере продолжения кризиса в секторе Газа, добавил он. Кафлин пояснил, что западные лидеры, похоже, уже не могут справиться с более чем одним кризисом.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что необходимо продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным по конфликту на Украине. При этом, по его словам, для переговоров с Киевом Кремлю нужно выполнить ключевое условие — вывести свои войска из соседней страны.