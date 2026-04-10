В Израиле нашли способ расширить границы

Границы Израиля можно расширить за счет территорий сектора Газа, южного Ливана и Сирии, сообщил министр финансов страны Бецалель Смотрич. По его словам, уже предпринимаются соответствующие шаги на Западном берегу реки Иордан, которые «сводят на нет идею о создании государства Палестина», передает новостной портал Ynet.

Смотрич подчеркнул, что Тель-Авив обладает «сильной военной составляющей с достижениями на всех фронтах», поэтому может делать в будущем «важные политические шаги», в частности, решающий политический шаг в Сирии с присоединением территорий Хермона и буферной зоны. В свою очередь министр обороны Исраэль Кац в своем заявлении выразил мнение, что еврейские поселения на Западном берегу не только защищают весь Израиль, но и укрепляют его безопасность.

Ранее глава бюро RT в Ливане Стив Суини сообщил, что в Бейруте после израильской атаки от жилых домов остались руины. Он отметил, что масштабы разрушений поражают. По его словам, атака началась неожиданно и вне обычной зоны ударов. По последним данным, погибли 303 человека.