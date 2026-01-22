Слова канцлера Германии Фридриха Мерца о якобы наличии угроз со стороны России для некоторых европейских стран не имеют оснований и связаны лишь с внутренними проблемами ФРГ, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, на Всемирном экономическом форуме в Давосе Украина и Россия практически не упоминались, что делает риторику немецкого политика еще более необоснованной.

В Давосе обсуждалась тема Гренландии, а Украину и РФ никто не вспоминал, но почему-то господину Мерцу везде мерещатся русские. При чем здесь Гренландия и Россия, или Дания? Мы воюем с ней? Это Копенгаген пытается направлять оружие всем террористам, которые орудуют на Украине, и постоянно оказывает им финансовую помощь. Это исключительно из-за тех проблем, которые Германия сама себе нарисовала. ФРГ отказалась от энергоносителей РФ и сейчас об этом жалеет. Чем мы так угрожаем Германии, кроме того, что она росла за счет огромного рынка сбыта в России? Ничего плохого от нас она не видела. Видимо Мерц на самом деле наследник известных деятелей прошлого, никак не может угомониться. Жажда реванша никак его не оставляет, — сказал Джабаров.

Ранее глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт поддержала тезис Мерца о необходимости диалога с Россией. Она назвала слова главы кабмина замечательным осознанием, за которое ее собственная партия нещадно критиковалась.