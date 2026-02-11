Недруги России тотально пытаются зачеркнуть ее культурное наследие, констатировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Анонсируя начало работы над народной программой «Единой России» для участия в грядущих выборах в Госдуму, он отметил, что поведение Запада стало для него неприятной неожиданностью. Видео выступления перед депутатами он опубликовал в блоге в Max.

Просто так сказать «Мы должны отказаться от России», от страны, которая <...> дала огромное количество писателей, поэтов и художников; все это поставить на паузу, маркировать красным, сказать «Этих показывать нельзя» — это удивительно, — заметил Медведев.

Он подчеркнул, что эти попытки следует обязательно запомнить, поскольку речь идет не просто о попытке лишить страну денег и технологий, а забыть о достижениях российских деятелей культуры, потому что они якобы «неправильные».

Перед этим Медведев сообщил, что для России сегодня нет ничего более значимого, чем победа в специальной военной операции на Украине. Он отметил, что она необходима для будущего страны.