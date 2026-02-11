Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 19:56

Медведев заявил о попытках зачеркнуть русское культурное наследие

Медведев: недруги России пытаются тотально зачеркнуть ее культурное наследие

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Недруги России тотально пытаются зачеркнуть ее культурное наследие, констатировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Анонсируя начало работы над народной программой «Единой России» для участия в грядущих выборах в Госдуму, он отметил, что поведение Запада стало для него неприятной неожиданностью. Видео выступления перед депутатами он опубликовал в блоге в Max.

Просто так сказать «Мы должны отказаться от России», от страны, которая <...> дала огромное количество писателей, поэтов и художников; все это поставить на паузу, маркировать красным, сказать «Этих показывать нельзя» — это удивительно, — заметил Медведев.

Он подчеркнул, что эти попытки следует обязательно запомнить, поскольку речь идет не просто о попытке лишить страну денег и технологий, а забыть о достижениях российских деятелей культуры, потому что они якобы «неправильные».

Перед этим Медведев сообщил, что для России сегодня нет ничего более значимого, чем победа в специальной военной операции на Украине. Он отметил, что она необходима для будущего страны.

Дмитрий Медведев
Совбез
Россия
культура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти оценили действия сотрудников и студентов в Анапе во время бойни
Бывшего главврача роддома поймали на хищении 24 млн рублей
Атака ВСУ оставила жителей Белгородского округа без света
Россияне определили самые романтичные места для путешествия
Мать убитого мальчика Паши кинулась к гробу с признанием
Директор техникума рассказала подробности гибели охранника в Анапе
Захарова поставила на место ЕС, Галкин охладел к Пугачевой? Что дальше
Медведев заявил о попытках зачеркнуть русское культурное наследие
Медведев назвал главную цель России
Задержание убийцы таксиста в Петербурге попало на видео
Медведев сравнил меры поддержки военнослужащих в СССР и России
Медведев призвал пересмотреть все связи России со времен империи и СССР
У ИИ-министра Албании могут отобрать внешность
Россиянам рассказали, когда подешевеют овощи
Британия пообещала Киеву сотни миллионов долларов на оружие США
Липецкая вебкамщица снимала порно в маршрутках и кафе
Вор ограбил ювелирный магазин и умчался на осле
Соучастница покушения на генерала Алексеева обжаловала арест
«Супружеский долг» в 12 лет: патологоанатому-педофилу не снизили срок
Профессор призвала завести полезную привычку после еды
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.