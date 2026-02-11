Медведев назвал главную цель России

Для России сегодня нет ничего более значимого, чем победа, заявил председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что она необходима для обеспечения будущего страны, передает ТАСС.

Для нас для всех сейчас, для всех граждан нашей страны, которые любят нашу страну и верят в нее, нет ничего важнее победы. Это понятно. Но победа нужна не сама по себе, а для того, чтобы у нашей страны было будущее, — сказал Медведев.

Ранее политолог Евгений Копатько заявил, что устойчивый мир на Украине невозможен без надежных гарантий безопасности для России со стороны НАТО. По его словам, защита государственных границ стала для российского руководства ключевой задачей. Эксперт подчеркнул, что продолжение конфликта в долгосрочной перспективе несет для России значительные стратегические риски.

До этого президент России Владимир Путин заявил о стремлении страны к достижению долгосрочного мира, который обеспечит безопасность всех участников. Глава государства выразил надежду, что и в Киеве поймут важность этого подхода.