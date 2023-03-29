Медведев заявил о многократном росте расхода боеприпасов в условиях СВО

Фото: Министерство обороны РФ

У России в ходе проведения спецоперации на Украине многократно увеличился расход боеприпасов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании во время посещения Казанского порохового завода. Он подчеркнул, что главной задачей российской промышленности является без сбоев обеспечить потребности Вооруженных сил РФ, передает ТАСС.

В условия специальной военной операции расход боеприпасов возрос многократно, задача промышленности — полностью и без сбоев обеспечить потребности Вооруженных сил России, — сказал Медведев.

Ранее он отметил, что проведение СВО обнажило проблемы в бюрократической, технологической и военной сферах. В то же время, по его словам, спецоперация сделала общество не аморфным, а структурированным. Он добавил, что СВО также обратила внимание на военные комиссариаты. По словам Медведева, ими не занимались долгое время. Теперь же, как отметил политик, настала пора «привести их в чувство».

Замглавы Совбеза РФ подчеркнул, что за последние годы страна стала сильнее, поэтому способна развиваться и «как следует» заявлять о себе.

До этого Медведев заявил о необходимости увеличения российской армии. По его мнению, успешной защите страны сейчас соответствует смешанная армия, которая основана и на призыве, и на контракте.