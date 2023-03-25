Медведев перечислил проблемы, которые обнажила СВО Медведев заявил, что СВО обнажила проблемы в бюрократической, технологической и военных сферах

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время общения с журналистами и пользователями «ВКонтакте» заявил, что проведение СВО обнажило проблемы в бюрократической, технологической и военных сферах. В то же время, по его словам, которые приводит ТАСС, спецоперация сделала общество не аморфным, а структурированным.

Отдельные институты к проведению специальной военной операции, конечно, оказались не в полной мере готовы, — сказал Медведев.

Он добавил, что СВО также обратила внимание на военные комиссариаты. По словам Медведева, ими не занимались долгое время. Теперь же, как отметил политик, настала пора «привести их в чувства».

Тем не менее, замглавы Совбеза РФ подчеркнул, что за последние годы страна стала сильнее, поэтому способна развиваться и «как следует» заявлять о себе. По его словам, произошел рост потребительского уровня жизни.

Ранее Медведев заявил о необходимости увеличения российской армии. По его словам, успешной защите страны сейчас соответствует смешанная армия, которая основана и на призыве, и на контракте.