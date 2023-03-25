Медведев: наша армия должна стать больше

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время общения с журналистами и пользователями «ВКонтакте» заявил о необходимости увеличения российской армии. По его словам, успешной защите страны сейчас соответствует смешанная армия, которая основана и на призыве, и на контракте.

Наша армия должна стать больше. И параметры ее численности объявлены — это не менее 1,5 млн человек, — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что проведение военной операции существенно повлияло на формирование Вооруженных сил РФ. Медведев объяснил это тем, что «сила армии проверяется в период военных действий».

В январе Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание с заместителями, главнокомандующими видами ВС РФ и командующими по вопросам выполнения решения президента России Владимира Путина об увеличении численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих. Он также анонсировал масштабные изменения состава ВС, которые будут проводиться в течение 2023–2026 годов.