Медведев пристыдил МОК за недопуск россиян на соревнования Медведев назвал недопуск россиян на соревнования результатом политически мотивированных решений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Недопуск российских спортсменов на международные соревнования является результатом политически мотивированных решений, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Политик в интервью российским СМИ признался, что ему «стыдно» за всех, кто принимал такие решения. Медведев также отметил, что не имеет ничего против перехода в конфедерации Азии, «если это выгодно» для самих спортсменов. По его словам, в этом есть свои плюсы и минусы.

Очевидно, что то, что они не участвуют в соревнованиях, — это результат политически мотивированных решений спортивных организаций. За них стыдно — за всех, включая, естественно, [Международный] олимпийский комитет и его руководство, — сказал Медведев.

Зампред Совбеза отметил, что не видит проблемы в переходе российских спортсменов в азиатские конфедерации, в случае, если это позволяет представлять страну на достойном уровне.

Там, где уровень азиатской конфедерации высокий, надо переходить. Если что, вернемся потом. Или там останемся. Там Китай, в конце концов... Один Китай достойный соперник по всем видам спорта. Они еще в хоккей играют так себе, но уверен, скоро будут играть, — добавил он.

Ранее стало известно, что мужская сборная России по футболу примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (ЦАФА), который стартует 9 июня. Представитель Федерации футбола Таджикистана (ФФТ) Фаридун Салиев сообщал, что матчи группового этапа должны пройти в Ташкенте и Бишкеке. В турнире также примут участие сборные сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.