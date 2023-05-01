Медведев заявил, что Twitter «прогнулся под Госдепом и хохлами»

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Платформа Twitter прогнулась под Госдепом США и украинцами, написал в своем Telegram-канале заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя блокировку своего последнего поста в соцсети. По словам экс-президента, ранее платформа была вполне цинично использована для продвижения российских пропагандистских целей. Он добавил, что обойдется без Twitter, который действует в интересах американского истеблишмента.

Twitter прогнулся под Госдепом и хохлами. Поступил так же, как когда-то с [экс-президентом США Дональдом] Трампом. Илон явно не справился с этим заданием, увы, — написал Медведев.

По его словам, сейчас главная задача России состоит в том, чтобы нанести разгромное поражение всем врагам, в том числе США, НАТО и «западным гнидам». Медведев заявил о необходимости вернуть земли и защитить людей, для чего будет вестись упорная работа.

Ранее Twitter заблокировал за нарушение правил платформы пост Медведева о том, что Польша не должна существовать для РФ, пока в этой стране у власти находятся одни русофобы. Также в сообщении говорилось о том, что Украина полна польских наемников.

Ранее Медведев опубликовал на своей странице в Twitter снимок, символизирующий деградацию соцсети за 13 лет.