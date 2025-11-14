«Нарастает коллапс»: Медведев рассказал о кризисе на Украине Медведев: на Украине нарастает кризис в энергетике

В энергетике Украины нарастает коллапс, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. По его словам, он вызван российскими ударами.

В энергетике [Украины] нарастает коллапс, вызванный российскими ударами. Пока свет еще есть, но с перебоями. С теплом плохо, — написал Медведев.

Медведев отметил, что к этому добавляется коррупционный скандал, связанный с одним из соратников украинского президента Владимира Зеленского — бизнесменом Тимуром Миндичем. Он добавил, что расследование в отношении предпринимателя может негативно сказаться на репутации украинского президента и его окружения, особенно на фоне военных и экономических трудностей.

Ранее Минобороны России сообщило о нанесении ударов по связанным с оборонной промышленностью украинским объектам энергетики. Для этого использовались авиация, дроны и ракетные войска. Кроме того, были уничтожены пункты дислокации ВСУ и наемников в 143 районах. Силы ПВО также сбили украинскую ракету «Нептун», семь снарядов HIMARS и 247 беспилотников.