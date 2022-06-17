Медведев рассказал, к чему лидеры ЕС готовят украинцев Медведев: «дядьки и тетки» из ЕС готовят украинцев к самопожертвованию за европейскую перспективу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

«Добрые дядьки и тетки» из Евросоюза готовят украинцев к самопожертвованию за перспективу членства в ЕС. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети Vkontakte. Его высказывание стало ответом на слова председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕК официально рекомендовала предоставление Украине статуса страны — кандидата на вступление в EC.

Украинцы готовы умереть за европейскую перспективу, сказала глава Еврокомиссии [Ляйен] и по совместительству специалист по деторождению. Похоже, к этому их и готовят добрые дядьки и тетки из ЕС, — заявил Медведев.

Ранее Bloomberg узнал, что решение о предоставлении Украине статуса страны — кандидата на вступление в EC должно быть одобрено всеми 27 государствами-членами, этот вопрос планируется обсудить в Брюсселе 23–24 июня.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза для Украины. Глава правительства Германии Олаф Шольц в свою очередь подчеркнул, что Украина давно является полноценным членом европейской семьи, а потому нужно предоставить ей и официальный статус.