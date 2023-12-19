Медведев поблагодарил Евросоюз за рост экономики России Медведев: ВВП РФ растет на фоне того, как экономика ЕС скатывается в рецессию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в Twitter (X) поблагодарил Евросоюз за рост российского ВВП. Это заявление он сделал на фоне новости о согласовании 12-го пакета санкций в отношении Москвы. Медведев отметил, что российский ВВП вырос на 5,5% в годовом выражении в третьем квартале и на 7,8% — во втором.

ЕС, спасибо за рост! — написал Медведев.

При этом он отметил, что европейская экономика неуклонно погружается в рецессию. В Германии ВВП составляет 0,2% в годовом выражении во втором квартале и 0,3% — в третьем. Во Франции это +0,5% во втором квартале, но 0,1% — в третьем.

Страны Евросоюза утвердили 12-й пакет санкций против России 18 декабря. Основным нововведением стали ограничения против алмазной отрасли. Так, с 1 января 2024 года Европа вводит ограничения на импорт непромышленных алмазов, которые добыты, обработаны или произведены в РФ. Помимо этого, с 1 марта будут действовать поэтапные ограничения на импорт алмазов из России, обработанных в других странах.

В ответ Москва расширила список представителей стран европейского объединения, которым запрещен въезд в Россию. В российский перечь персон нон грата внесены представители силовых ведомств и коммерческих организаций ЕС, а также граждан стран этой организации, оказывавших военную помощь Киеву.