Москва представила список персон нон грата в ответ на санкции ЕС МИД: Россия расширила список представителей стран ЕС, которым запрещен въезд

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Москва в ответ на 12-й пакет санкций Евросоюза расширила список представителей стран европейского объединения, которым запрещен въезд в Россию, сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ. В российский перечь персон нон грата внесены представители силовых ведомств и коммерческих организаций ЕС, а также граждан стран этой организации, оказывавших военную помощь Киеву.

Российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым <...> запрещен въезд на территорию нашего государства. <...> Любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь включать своевременный и адекватный ответ, — говорится в сообщении.

В списке невъездных в Россию также значатся представители евроструктур, причастных к преследованию российских должностных лиц за «незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий», занимающихся созданием «трибунала» против российского руководства.

Рестрикции в том числе затронули участников Парламентской ассамблеи Совета Европы, отдавших свои голоса 13 октября за резолюцию, нацеленную на вмешательство во внутренние дела России и дискредитацию намеченных на 2024 год президентских выборов.

Страны Евросоюза утвердили 12-й пакет санкций против России 18 декабря. Основным нововведением стали ограничения против алмазной отрасли. Так, с 1 января 2024 года Европа вводит ограничения на импорт непромышленных алмазов, которые добыты, обработаны или произведены в РФ. Помимо этого, с 1 марта будут действовать поэтапные ограничения на импорт алмазов из России, обработанных в других странах.