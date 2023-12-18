Евросоюз утвердил очередной пакет санкций против России ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России

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Страны Евросоюза утвердили 12-й пакет санкций против России, говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета. Перечень ограничений вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

Основным нововведением очередного пакета антироссийских санкций стали ограничения против алмазной отрасли. Так, с 1 января 2024 года Европа вводит ограничения на импорт непромышленных алмазов, которые добыты, обработаны или произведены в РФ. Помимо этого, с 1 марта будут действовать поэтапные ограничения на импорт алмазов из России, обработанных в других странах.

Новые антироссийские санкции подразумевают и ограничения на импорт российских изделий из алюминия, в частности фольги, труб и проволоки. Также запрет коснулся импорта сжиженного пропана, литиевых аккумуляторов и комплектующих для беспилотных летательных аппаратов. Кроме этого, Евросоюз обязал компании обсуждать в контрактах с партнерами запрет на реэкспорт некоторых товаров двойного назначения на территорию России.

Немецкий депутат Сара Вагенкнехт ранее заявила, что Россия не испытывает страданий от санкций Запада, в отличие от Германии, которая «воюет против себя», поддерживая экономическую войну против РФ. По ее словам, Москва нашла другие способы выйти на мировой рынок, а ФРГ осталась позади среди промышленно развитых стран.