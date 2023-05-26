Медведев объяснил, почему сейчас переговоры с Украиной невозможны Медведев: переговоры с Украиной невозможны, пока у власти клоун Зеленский

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Переговоры с Украиной по прекращению огня на сегодняшний день невозможны, поскольку у власти находится режим Владимира Зеленского, заявил на пресс-конференции во время визита во Вьетнам зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. При этом он отметил, что рано или поздно, после смены правительства на Украине, Москва и Киев смогут заключить мирный договор, передает ТАСС.

Пока есть киевский режим, клоун Зеленский, переговоры невозможны. <...> Все всегда заканчивается переговорами, и это неизбежно, но пока эти люди у власти, ситуация для России не поменяется с точки зрения переговоров, — сказал Медведев.

Он также выразил мнение, что военный конфликт на Украине может растянуться на десятилетия, если «нацистская природа власти» республики не будет уничтожена.

Ранее Медведев заявил, что у России не осталось других вариантов, кроме «физического устранения» Зеленского и его окружения. Зампред Совбеза России отметил, что лидер Украины не нужен даже для подписания акта о безоговорочной капитуляции. Медведев сказал, что Гитлер его тоже не подписывал, поэтому «всегда найдется какой-нибудь сменщик типа зиц-президента».