14 ноября 2025 в 13:38

Медведев обвинил США в ангажированной слежке за электоральными кампаниями

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Соединенные Штаты занимаются политически ангажированной слежкой за электоральными кампаниями, используя созданную ими же систему, заявил на заседании постоянного комитета движения «За свободу наций!» заместитель председателя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. По его словам, которые приводит пресс-служба фракции, Вашингтону также помогают его союзники.

Они дирижируют целой сетью контролируемых ими организаций, профильных некоммерческих организаций, по сути, занимаются политически ангажированным мониторингом за электоральными кампаниями, и как это происходит, нам тоже всем хорошо известно, — сказал Медведев.

Он также призвал страны мирового большинства объединиться в борьбе за многополярность. Медведев назвал кощунством нежелание США сотрудничать в этой сфере.

Ранее заместитель председателя СБ РФ заявил, что Киев находится в политическом и военном цугцванге. Речь идет о положении из шахмат и шашек, при котором любой ход игрока ведет лишь к ухудшению его позиции.

