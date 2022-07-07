Матвиенко: судьба Джонсона может постичь других европейских лидеров

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Валентина Матвиенко

Отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона неизбежна. Его судьба может постичь и других европейских лидеров. Такого мнения придерживается председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает РИА Новости.

Она назвала Джонсона «главным русофобом и ястребом» и отметила, что он дискредитировал себя в глазах британцев как политик. Возглавляемое им правительство в своих антироссийских стремлениях снизило уровень жизни граждан Соединенного Королевства, что и привело к отставке премьера.

Матвиенко добавила, что другие европейские лидеры могут разделить судьбу Джонсона, поскольку не думают о последствиях, выполняя указания «старшего партнера». При этом простые европейцы все больше возмущаются их иррациональной политикой.

Я уверена, это будет нарастать, и судьба Джонсона, наверное, будет не единственной, — сказала сенатор.

Ранее телеканал Sky News сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что британский премьер может в ближайшее время объявить об уходе в отставку. На Даунинг-стрит эту информацию подтвердили. Ожидается, что Джонсон 7 июля выступит с обращением к нации. До этого он утверждал, что не собирается покидать свой пост в трудные для правительства времена, поскольку это приведет к хаосу и нестабильности.

Накануне 50 чиновников покинули свои посты в правительстве Великобритании, в числе которых почти два десятка министров. Поводом стал скандал с продвижением парламентария-консерватора Криса Пинчера, обвиняемого в домогательствах.