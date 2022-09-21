Матвиенко: льготы для участников СВО будут распространены на мобилизованных

Фото: Министерство обороны Украины

Военнослужащий ВС РФ

В законодательство по поручению президента России будут внесены поправки, направленные на обеспечение трудовых гарантий участникам спецоперации, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Спикер Совфеда добавила, что льготы для участников СВО будут также распространены на тех, кто подпадает под частичную мобилизацию, передает ТАСС.

Принят ряд мер поддержки для участников спецоперации. Это и медицинские, и налоговые льготы, и бесплатное получение дополнительного профессионального образования, и ежемесячная доплата к пенсии, и многое другое. Важно, что все эти льготы будут распространяться и на тех, кто будет призван в рамках частичной мобилизации, — заявила она.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся в этот же день. По его словам, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.