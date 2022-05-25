МИД РФ: военные поставки НАТО Киеву ведут к уничтожению Украины

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Продолжающиеся поставки НАТО оружия Киеву могут привести к уничтожению Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. Захарова также обвинила входящие в Альянс страны в желании сделать конфликт более «кровопролитным».

Больше 30 стран, преимущественно находящихся в НАТО, оказывают военную поддержку Украине на десятки миллиардов долларов. Они хотят сделать конфликт более кровопролитным​. Это может привести к уничтожению страны, — сказала она.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО, снабжая оружием Украину, вступает в «прокси-войну» с Россией. Он также предупредил об угрозе ядерной войны, поскольку сейчас все инструменты контроля над вооружениями и нераспространением ядерного оружия «практически порушены». Глава МИД России подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы состоит в недопустимости такого конфликта.

Министр Вооружённых сил Великобритании Джеймс Хиппи ответил на заявление Лаврова о том, что поставки странами НАТО оружия Киеву повышают риск эскалации конфликта на Украине и противостояния РФ и Альянса. Он заявил, что такой угрозы не видит, а слова российского министра назвал бравадой.