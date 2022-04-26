Министр Вооружённых сил Великобритании Джеймс Хиппи ответил на заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что поставки странами НАТО оружия Киеву повышают риск эскалации конфликта на Украине и противостояния РФ и Альянса. Он заявил, что такой угрозы не видит, а слова российского министра назвал бравадой, сообщает Reuters.
Фирменной чертой Лаврова на протяжении того времени, что он занимает должность министра иностранных дел России, была подобная бравада. Я не думаю, что прямо сейчас существует неминуемая угроза эскалации, — цитирует агентство Хиппи.
Министр добавил, что предпринимаемые Западом шаги для поддержки Украины хорошо выверены и направлены на то, чтобы избежать прямого противостояния с Россией.
Накануне Лавров заявил, что НАТО, снабжая оружием Украину, вступает в «прокси-войну» с Россией. Он также предупредил об угрозе ядерной войны, поскольку сейчас все инструменты контроля над вооружениями и нераспространением ядерного оружия «практически порушены». Глава МИД России подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы состоит в недопустимости такого конфликта.