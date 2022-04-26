Лондон назвал бравадой слова Лаврова об опасности ядерного конфликта Британский министр обороны назвал бравадой слова Лаврова об опасности ядерного конфликта

Министр Вооружённых сил Великобритании Джеймс Хиппи ответил на заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что поставки странами НАТО оружия Киеву повышают риск эскалации конфликта на Украине и противостояния РФ и Альянса. Он заявил, что такой угрозы не видит, а слова российского министра назвал бравадой, сообщает Reuters.

Фирменной чертой Лаврова на протяжении того времени, что он занимает должность министра иностранных дел России, была подобная бравада. Я не думаю, что прямо сейчас существует неминуемая угроза эскалации, — цитирует агентство Хиппи.

Министр добавил, что предпринимаемые Западом шаги для поддержки Украины хорошо выверены и направлены на то, чтобы избежать прямого противостояния с Россией.

Накануне Лавров заявил, что НАТО, снабжая оружием Украину, вступает в «прокси-войну» с Россией. Он также предупредил об угрозе ядерной войны, поскольку сейчас все инструменты контроля над вооружениями и нераспространением ядерного оружия «практически порушены». Глава МИД России подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы состоит в недопустимости такого конфликта.