Лавров назвал реальным риск третьей мировой войны

В мире существует реальная опасность начала третьей мировой войны, заявил в эфире Первого канала глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Дипломат отметил, что эту опасность нельзя недооценивать. Он добавил, что в отличие от ситуации с карибским кризисом, у Москвы и Вашингтона нет каналов для связи, которым бы доверяли обе страны. При этом глава МИД РФ подчеркнул, что ни одна из сторон не стремится к созданию такого канала.

Опасность серьёзная, она реальная, её нельзя недооценивать, — рассказал Лавров.

Он указал на то, что в настоящее время все инструменты контроля над вооружениями и нераспространением ядерного оружия «практически порушены». При этом, по его словам, принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости ядерного конфликта.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее подтвердил, что страна передала Украине танки. Политик при этом не стал уточнять детали поставок вооружений Киеву. Отмечается, что на вооружении польской армии находятся танки T-72, произведённые в стране по лицензии. Глава правительства также не сообщил, была ли передача Украине тяжёлого наступательного вооружения согласована с партнёрами по НАТО.