«Лживый фарс»: Антонов оценил реакцию Вашингтона на атаку Украины на Кремль Антонов заявил о поражающей цинизмом и абсурдом реакции США на атаку Украины на Кремль

Фото: Bai Xueqi / Xinhua / Global Look Press

Анатолий Антонов

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что комментарии официальных представителей США по поводу атаки беспилотников на Кремль поражают цинизмом и абсурдом. Он назвал «лживым фарсом» уверения американских бюрократов о намерении сдерживать власти Украины от ударов по целям в России, сообщается на сайте дипмиссии.

Заявления официальных представителей Вашингтона поражают цинизмом и абсурдом. Здесь не нашли возможным признать очевидное — спланированную режимом [президента Украины Владимира] Зеленского террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации, — подчеркнул дипломат.

Он указал на неслучайно выбранное время для теракта — накануне Дня Победы и Парада 9 мая, на котором должны быть и иностранные гости. В Москве надеялись, что Вашингтон осудит действия Киева, но в США, по словам Антонова, выгораживают киевских преступников. Посол также назвал «образчиком двойных стандартов» слова высокопоставленных американских чиновников о том, что Киев может сам выбирать, как защищать себя.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что ответственность за попытку атаки беспилотников на Кремль вместе с Владимиром Зеленским должны нести его коллега из США Джо Байден, а также лидеры стран, которые поддерживают украинский режим. Зеленский также должен предстать перед международным трибуналом, подчеркнул депутат.