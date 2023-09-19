Львова-Белова: Россия готова помочь пострадавшим детям Карабаха

Фото: Арег Балаян/РИА Новости

Россия готова оказать помощь пострадавшим детям Карабаха, заявила NEWS.ru уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова. По ее словам, в данное время идет согласование действий с государствами.

Сейчас мы согласовываем свои действия с государствами по поводу ситуации в Карабахе. И, конечно, если в этом будет необходимость, мы подключимся к процессам оказания помощи пострадавшим детям, — сказала омбудсмен.

Азербайджан объявил об антитеррористических мероприятиях в Карабахе 19 сентября. Как отметили в Министерстве обороны республики, о них проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра. Баку преследует цель восстановления конституционного строя.

Местных жителей предупредили о возможности эвакуации по гуманитарным коридорам. Им разослали СМС-сообщения с рекомендацией держаться подальше от военных объектов в целях безопасности. Кроме того, население предупреждают с помощью листовок и громкоговорителей.

В Кремле выразили обеспокоенность резкой эскалацией в Карабахе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что главной целью сейчас является попытка убедить Ереван и Баку отказаться от силовых методов.