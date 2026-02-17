«Ломка пройдет»: в ГД отреагировали на возможную полную блокировку Telegram

Россиянам стоит в ближайший месяц начать осваивать отечественный аналог мессенджера Telegram, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. По его словам, жизнь без этой платформы вполне возможна, и страна уже проходила через подобные ограничения.

Я всем советую, пока не поздно, в ближайший месяц создать каналы в MAX, переходить туда, активно пользоваться. У нас есть, в отличие от 200 других стране, собственный национальный мессенджер и свои национальные сети. Что касается страданий общества на эту тему, то 10 лет назад мы жили, не умирали, рожали детей, жарили шашлыки, получали откуда-то информацию без всякого Telegram и даже не знали о том, что он существует или будет существовать. Ломка пройдет. Все будет развиваться, Россия будет побеждать, — высказался Матвейчев.

Депутат подчеркнул, что иностранные платформы обязаны подчиняться российскому законодательству, если они работают на территории страны. Он отметил, что создание обособленного подразделения для выполнения требований законов РФ стало бы для Telegram выходом из ситуации, однако если этого не произойдет, сервис ожидает закрытие.

Действительно, Telegram должен выполнять российское законодательство. Никаких людей, структур, институтов, никого на территории РФ не должно быть, кто не подчиняется законам. Вы же не любите нелегальных мигрантов и вообще преступников? Они нарушают законы. Что же вы тогда любите Telegram, который не соблюдает российское законодательство, но при этом действует на территории РФ? Такого быть не должно. Если платформа не будет соблюдать закон, у него есть два пути. Первый — это все-таки создать какое-то обособленное российское подразделение, которое будет выполнять законодательство РФ. Второй путь — мессенджер будет закрыт, — подытожил Матвейчев.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации о вопросе блокировки Telegram. Уточнялось, что мера будет действовать на территории всей России.