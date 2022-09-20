Личинки от вице-премьера Мантуров пошел в ногу с глобалистами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Денис Мантуров

Наверное, было бы логично, если бы отвечающий за наш ОПК вице-премьер Денис Мантуров заинтересовался бы насекомыми с технологической точки зрения. Например, обнаружил бы у некоторых инсектов такие природные качества, которые можно было бы использовать при создании действительно лучших в мире беспилотников, которых в действующей армии обнаружился крайний дефицит. Помимо вопроса с БПЛА в хозяйстве главы Минпромторга немало иных проблем — проседание автомобильной промышленности, отставание в создании конкурентных гражданских самолетов. Собственно, и ранг вице-премьера был присвоен Денису Валентиновичу для того, чтобы он с новыми полномочиями разобрался бы с вопросами, накопившимися в эпоху его десятилетнего управления министерством.

Но его деятельная натура заинтересовалась отчего-то выращиванием искусственного мяса из личинок — не поверите — черной львинки, то есть фактически разновидности банальной навозной мухи. Сановник уверен, что при изменении ментальности искусственный белок из сои с горохом и из этой тропической мушки «вполне может «зайти». И все мы «пойдем в ногу со временем».

Вообще-то было бы более правильно, если бы речь о таких продвинутых деликатесах завел бы министр сельского хозяйства. Но, видимо, такой его заход мог бы вызвать сомнения в успехах доверенной ему отрасли, растущей опережающими темпами. А что касается массового изменения ментальности, то еще в Советском Союзе при значительной нехватке реального мяса во всех заведениях общепита четверги были объявлены рыбными днями. И о пользе рыбы вещали чуть ли не из каждого утюга. Теперь рыба незаметно перешла в разряд малодоступных продуктов, поэтому не только веганы могут получить шанс регулярно питаться мясом альтернативным. Хочешь из сои, хочешь из мухи. Выражение «быть под мухой» может потерять свой отрицательный смысл.

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О вкусах, конечно, не спорят. Но парадокс-то в другом. Известно, что самые крутые глобалисты с их помешательством по поводу зеленой энергетики призывают отказаться не только от использования углеводородов, но и истребить всех коров, которые своими естественными выбросами, мол, только усугубляют парниковый эффект, что вот-вот погубит человечество. А не будет коров, все волей-неволей перейдут на мясо из черной львинки. Логично ведь? Вот в последнее время у нас только и разговоры о суверенном вызове, брошенном глобалистам с их ложными ценностями и извращениями. А тут вдруг мы с ними собрались вроде как идти в ногу. Как-то выглядит такой посыл несвоевременно.

Можно, конечно, предположить, что тема альтернативного мяса, которая будет близка многим, даже очень аполитичным обывателям, запущена для отвлечения от каких-то иных серьезных нарративов. Известно ведь, что когда чуть что-то не так в нашем хозяйстве, кто-нибудь начинает требовать вынести ленинскую мумию из мавзолея или вернуть на Лубянку памятник Железному Феликсу. В результате разного рода мыслители с публицистами начинают вестись на такие дежурные темы, и возникшее было напряжение вокруг реально острых проблем в обществе спадает.

Так что посмотрим, будет ли особая социальная роль у личинки черной львинки.