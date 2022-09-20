Наверное, было бы логично, если бы отвечающий за наш ОПК вице-премьер Денис Мантуров заинтересовался бы насекомыми с технологической точки зрения. Например, обнаружил бы у некоторых инсектов такие природные качества, которые можно было бы использовать при создании действительно лучших в мире беспилотников, которых в действующей армии обнаружился крайний дефицит. Помимо вопроса с БПЛА в хозяйстве главы Минпромторга немало иных проблем — проседание автомобильной промышленности, отставание в создании конкурентных гражданских самолетов. Собственно, и ранг вице-премьера был присвоен Денису Валентиновичу для того, чтобы он с новыми полномочиями разобрался бы с вопросами, накопившимися в эпоху его десятилетнего управления министерством.

Но его деятельная натура заинтересовалась отчего-то выращиванием искусственного мяса из личинок — не поверите — черной львинки, то есть фактически разновидности банальной навозной мухи. Сановник уверен, что при изменении ментальности искусственный белок из сои с горохом и из этой тропической мушки «вполне может «зайти». И все мы «пойдем в ногу со временем».

Вообще-то было бы более правильно, если бы речь о таких продвинутых деликатесах завел бы министр сельского хозяйства. Но, видимо, такой его заход мог бы вызвать сомнения в успехах доверенной ему отрасли, растущей опережающими темпами. А что касается массового изменения ментальности, то еще в Советском Союзе при значительной нехватке реального мяса во всех заведениях общепита четверги были объявлены рыбными днями. И о пользе рыбы вещали чуть ли не из каждого утюга. Теперь рыба незаметно перешла в разряд малодоступных продуктов, поэтому не только веганы могут получить шанс регулярно питаться мясом альтернативным. Хочешь из сои, хочешь из мухи. Выражение «быть под мухой» может потерять свой отрицательный смысл.

Личинки от вице-премьераФото: Shutterstock

О вкусах, конечно, не спорят. Но парадокс-то в другом. Известно, что самые крутые глобалисты с их помешательством по поводу зеленой энергетики призывают отказаться не только от использования углеводородов, но и истребить всех коров, которые своими естественными выбросами, мол, только усугубляют парниковый эффект, что вот-вот погубит человечество. А не будет коров, все волей-неволей перейдут на мясо из черной львинки. Логично ведь? Вот в последнее время у нас только и разговоры о суверенном вызове, брошенном глобалистам с их ложными ценностями и извращениями. А тут вдруг мы с ними собрались вроде как идти в ногу. Как-то выглядит такой посыл несвоевременно.

Можно, конечно, предположить, что тема альтернативного мяса, которая будет близка многим, даже очень аполитичным обывателям, запущена для отвлечения от каких-то иных серьезных нарративов. Известно ведь, что когда чуть что-то не так в нашем хозяйстве, кто-нибудь начинает требовать вынести ленинскую мумию из мавзолея или вернуть на Лубянку памятник Железному Феликсу. В результате разного рода мыслители с публицистами начинают вестись на такие дежурные темы, и возникшее было напряжение вокруг реально острых проблем в обществе спадает.

Так что посмотрим, будет ли особая социальная роль у личинки черной львинки.