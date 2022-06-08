Лавров заявил о готовности к четырехсторонней встрече по вывозу зерна Лавров: Россия готова к встрече с ООН, Турцией и Украиной по проблеме вывоза зерна

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Россия готова к четырехсторонней встрече с ООН, Турцией и Украиной для решения проблемы с вывозом зерна из украинских портов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по окончании встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре. Глава внешнеполитического ведомства Турции при этом отметил, что республика может организовать переговоры в Стамбуле, передает РИА Новости.

Про дополнительные встречи в Стамбуле — мы к таким встречам готовы. Мы ценим заинтересованность ООН в том, чтобы каким-то образом подключаться, обозначить свое присутствие. Но, откровенно говоря, кроме какого-то символизма, это ничего не добавит, — сказал Лавров.

Также дипломат отметил, что ситуация с украинским зерном не имеет никакого отношения к продовольственному кризису в мире, но Запад рисует из нее «вселенскую катастрофу». По его словам, доля украинского зерна в общемировом производстве пшеницы весьма незначительна.

Ранее Лавров назвал неадекватным требование президента Украины Владимира Зеленского предоставить Киеву противокорабельные системы. Украинский лидер заявлял, что поставки этих вооружений станут лучшими гарантиями для разблокировки портов.