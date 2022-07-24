«Одержимость»: Лавров о призывах Запада запретить фото с политиками из РФ Лавров назвал одержимостью призывы Запада запретить фото с политиками из России

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Западные страны одержимы желанием запретить делать фотографии с российскими политиками, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри. Он рассказал, что до начала поездки в Египет ему показали протокол дипкорпуса секретариата Лиги арабских государств. В документе, который касался демарша послов США, Франции, Германии, Великобритании и представителя Евросоюза, содержались требования к арабским коллегам.

И этот демарш требовал от наших арабских друзей, во-первых, осудить, во-вторых, заявить о непринятии каких-то действий, которые совершает Россия. И особо было в этом демарше выделено, что нельзя с нами подписывать каких-либо документов и нельзя с нами фотографироваться. Вот видите, у них это одержимость какая-то вот этими фотографиями, — сказал Лавров.

Он вспомнил также заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая раскритиковала турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана за совместное фото с президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Эбрахимом Раиси.

Это вопрос уже не сферы дипломатии, это другая отрасль изучения человеческого организма, — добавил Лавров.

Ранее глава МИД России отреагировал на нежелание госсекретаря США Энтони Блинкена сделать совместное фото в ходе совещания глав МИД G20 на Бали. Он подчеркнул, что никого из участников встречи, включая Блинкена, не приглашал фотографироваться.