Лавров встретился с президентом Кубы и Раулем Кастро Лавров в Гаване встретился с президентом Кубы Диас-Канелем и Раулем Кастро

Фото: Пресс служба МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров встретился на Кубе с президентом республики Мигелем Диас-Канелем, а также с бывшим главой страны Раулем Кастро. Стороны подтвердили настрой на укрепление стратегического партнерства между Москвой и Гаваной, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Российский министр прибыл на Кубу с рабочим визитом утром 20 апреля. Он также провел переговоры с министром иностранных дел страны Бруно Родригесом. Обсуждались отношения России и Кубы в политической, торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Лавров и Родригес также указали на неприемлемость применения односторонних санкций в обход Устава ООН. Дипломаты заявили о стремлении «совместно продвигаться в деле построения многополярного мира».

Для российского министра Куба стала последним пунктом турне по странам Латинской Америки. До этого Лавров побывал в Никарагуа, Бразилии и Венесуэле.

Ранее политолог Дмитрий Евстафьев заявил, что Латинская Америка будет стратегически важна для России как минимум в ближайшие 20 лет. Он пояснил, что Москва пересмотрела свои взаимоотношения с Кубой и Никарагуа и сделала их своими крупными партнерами. По словам эксперта, поддержка обеих стран поможет России реализовать не только экономические планы, но и схемы мирового взаимодействия.