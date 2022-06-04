Лавров: в НАТО грубо заявили о расширении Альянса и участии в нём Украины Лавров: в НАТО нагрубили, когда сказали о расширении Альянса и участии в нём Украины

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в НАТО прямо и грубо рассказали Москве о своём расширении. При этом возможное вхождение в Альянс Украины назвали не касающимся России делом, отметил он в беседе с телерадиокомпанией «Радио и телевидение Республики Сербской».

Нам было сказано прямо и достаточно грубо: расширение Альянса и возможное участие в этом процессе Украины — это не наше дело, мы не должны лезть в эти вопросы, — рассказал российский министр.

По его словам, Москва предупреждала Запад, что плохо кончатся старания по расширению НАТО. При этом выяснилось, что России долгое время врали, обещая ещё со времён СССР нерасширение Альянса.

Альянс расширялся с тех пор пять раз. Сейчас планируется уже шестое расширение, — пояснил Лавров.

Министр уточнил, что Россия предупреждала о проблемах со втягиванием в НАТО Украины, однако на Западе её позицию проигнорировали.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров заявил: существуют риски вовлечения в конфликт на Украине третьих стран из-за того, что Киев переходит все рамки приличия в своих требованиях о поставках оружия, в частности реактивных систем залпового огня (РСЗО). Это прямая провокация, направленная на вовлечение Запада в военные действия, заявил глава МИД России.