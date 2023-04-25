Лавров указал на признаки шизофрении у Запада Лавров назвал шизофренией заявления о переговорах РФ и Украины после контрнаступления ВСУ

Фото: Ton Molina / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал шизофренией заявления Запада о переговорах Москвы и Киева только после успешного контрнаступления Украины. Видеозапись выступления опубликована на официальном YouTube-канале внешнеполитического ведомства. Он подчеркнул, что Россия стремится к тому, чтобы с территории Украины не исходили угрозы безопасности. Он отметил, что урегулирование конфликта не имеет какого-то графика.

Наши цели мы очень ясно и честно изложили. А вот какая цель у США, у НАТО, у Евросоюза? Накачивать Украину вооружениями. И сейчас появилась эта смешная теория: давайте мы сейчас обеспечим Украине успешное контрнаступление и потом попросим Украину, Зеленского начать переговоры. Это какая-то шизофреническая логика, — сказал Лавров.

Он призвал страны коллективного Запада не раскалывать международное сообщество и не ставить себя выше других.

Ранее заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов заявил, что Организации Объединенных Наций угрожает распад и утрата статуса международной площадки по поддержанию мира, если ее постоянные члены — страны Запада не выстроят конструктивного диалога с Москвой. Он подчеркнул, что обстановка в организации является максимально напряженной за всю историю.