Лавров сообщил о планах провести саммит лидеров РФ, Армении и Азербайджана

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Президент России Владимир Путин может встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводятся на сайте МИД России, встреча может состояться уже до конца 2023 года.

Продолжим энергичную работу по подготовке дальнейших встреч, в том числе есть планы провести в этом году очередной саммит руководителей России, Азербайджана и Армении, — сообщил Лавров.

Заявление прозвучало по итогам его встречи с коллегами из Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым. Как подчеркнул Лавров, Москва рассчитывает на продолжение конструктивных переговоров.

По его словам, Москва приветствует искреннее желание помочь Баку и Еревану достичь договоренностей. В то же время он подчеркнул, что «не должно быть попыток искусственного навязывания» каких-либо условий без учета интересов Армении и Азербайджана.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян в рамках переговоров отметил, что в некоторых вопросах есть конкретные результаты, в других — перспективы прихода к согласию, но в определенных моментах точки зрения сторон пока далеки. В целом, по его словам, результаты несколько уступают динамике переговорного процесса.

До этого МИД Азербайджана раскритиковал ряд заявлений премьера Армении Никола Пашиняна, которые тот озвучил в интервью газете Le Monde. В частности, дипведомство отметило, что Ереван несколько десятилетий нарушает нормы международного права, но при этом продолжает апеллировать к ним в своих обращениях по ситуации в Карабахе.