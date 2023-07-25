МИД Азербайджана призвал Армению отказаться от провокационных шагов МИД Азербайджана: призывы Армении к международным мерам против Баку абсурдны и лицемерны

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МИД Азербайджана

МИД Азербайджана раскритиковал ряд заявлений премьера Армении Никола Пашиняна, которые тот озвучил в интервью газете Le Monde. В частности, дипведомство отметило, что Ереван несколько десятилетий нарушает нормы международного права, но при этом продолжает апеллировать к ним в своих обращениях по ситуации в Карабахе. В МИД также повторили, что создание КПП в Лачине полностью соответствует международному праву и одобрено в Совете Европы на уровне председателя Шарля Мишеля.

Абсурдно и лицемерно, что Армения, будучи страной, на протяжении 30 лет грубо нарушающей все нормы и принципы международного права, игнорируя четыре резолюции Совета Безопасности ООН, а также предупреждения международных организаций против армянской агрессии и политики этнических чисток в отношении Азербайджана, призывает к принятию мер против Азербайджана на международном уровне, — говорится в сообщении ведомства.

Заявления Пашиняна о «блокаде» в МИД Азербайджана назвали попыткой манипулирования международным общественным мнением. МИД отмечает, что в регионе работают сотрудники МККК, через КПП ежедневно передвигаются десятки граждан Армении, а также со стороны Азербайджана инициировано использование альтернативных маршрутов, в том числе дороги «Агдам-Ханкенди». Дипведомство призвало армянскую сторону прекратить провокационные действия и заявления и соблюдать свои международные обязательства.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в ходе спецзаседания совета ОБСЕ в Вене, что Ереван готов признать Карабах частью Азербайджана в случае решения вопросов прав и безопасности проживающих там армян.