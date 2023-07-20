Ереван назвал условия для признания Карабаха частью Азербайджана Глава МИД Армении заявил о готовности Еревана признать Карабах частью Азербайджана

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян

Ереван выразил готовность признать Карабах частью Азербайджана в случае решения вопросов прав и безопасности проживающих там армян, сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на спецзаседании совета ОБСЕ в Вене. Он добавил, что республика открыта к урегулированию отношений с Азербайджаном, передает «Интерфакс».

Армения привержена продолжению усилий по урегулированию отношений с Азербайджаном и открытию эры мира в регионе. Мы уверены, что стабильный мир в регионе возможен, если стороны проявят максимальную готовность решить основные причины конфликта. Ключевым является проблема прав и безопасности армянского населения Нагорного Карабаха, — заявил Мирзоян.

Он, сославшись на заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявил о готовности Еревана признать территорию Азербайджана площадью в 86 тысяч квадратных метров вместе с Карабахом, но при условии обсуждения прав и безопасности армян Карабаха в рамках международного механизма в формате диалога Степанкерт-Баку.

Признание территориальной целостности Азербайджана не должно интерпретироваться как предоставление права на проведение этнических чисток в Нагорном Карабахе, — добавил глава МИД Армении.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала очень высокой вероятность того, что в обозримом будущем в Москве состоится встреча глав дипломатических ведомств России, Азербайджана и Армении. Она добавила, что дата будет определена позже.