Лавров: Россия выстоит в условиях гибридной войны

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выстоит в условиях гибридной войны со стороны США и их союзников. Она будет еще сильнее, подчеркнул глава МИД в поздравлении по случаю Дня дипломатического работника, размещенном на сайте министерства.

В этом году мы отмечаем свой праздник на фоне развязанной США и их союзниками гибридной войны против нашей страны. Нет сомнений, что Россия выстоит в нынешний час суровых испытаний и преодолеет их, став еще сильнее, — считает дипломат.

Он убежден, что «русофобская кампания» напрямую затронула и дипломатов. Многим из них приходится работать в экстремальных условиях, порой с рисками для здоровья и жизни. При этом для дипломатов, по его мнению, предметом каких-либо компромиссов никогда не станут честь и достоинство Отчизны, всех россиян.

Лавров также выразил уверенность, что Россия сможет расширить равноправное сотрудничество с мировым большинством — государствами Большой Евразии, Африки и Латинской Америки.

Ранее Сергей Лавров заявил, что дипломаты стран Евросоюза «гоняются по всему миру» за делегацией МИД РФ. По его словам, это свидетельствует о желании Запада внести разлад в отношения РФ с ее партнерами.